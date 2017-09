Nur 32 minderjährige Flüchtlinge profitierten von Relocation

8.600 in Italien eingetroffene Flüchtlinge seien in andere EU-Länder umverteilt worden. 250 unbegleitete Minderjährige warten noch auf die Relocation. “Man muss minderjährigen Migranten, die oft nach traumatischen Erfahrungen allein nach Europa gelangen, den Schutz und die Integrationsmöglichkeiten bieten, die sie benötigen, damit ihre Zukunft nicht beeinträchtigt wird. Die Umverteilung kann ein sehr wichtiges Instrument sein, doch kurz vor Ablauf des Programms haben davon lediglich 32 Minderjährige profitiert”, so Raffaela Milano, Leiterin der Programme Italien-Europa von Save the Children.

Seit Jahresbeginn 2017 landeten 13.418 minderjährige Migranten in Italien. Im Gesamtjahr 2016 waren es 25.846. Österreich hat bisher 15 Flüchtlinge über das EU-Umverteilungsprogramm aufgenommen. 14 junge Erwachsene und ein Neugeborenes aus Eritrea und Syrien waren am 24. August in Wien eingetroffen. Zumindest 35 weitere Asylwerber sollen demnächst folgen. Österreich hatte bisher nur 50 Plätze zugesagt.

(APA)