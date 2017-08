Nun fällt auch Andy Murray für US Open aus

Andy Murray beim letzten Grand Slam Turnier der Saison nicht dabei - © APA (AFP/Getty)

Nun hat auch noch der Weltranglisten-Zweite Andy Murray für die am Montag beginnenden US Open in New York absagen müssen. Der 30-jährige Schotte, der schon im Vorfeld des letzten Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres wegen einer Hüftverletzung pausiert hatte, zog am Samstag bei einer Pressekonferenz in Flushing Meadows seine Nennung für das Major zurück.