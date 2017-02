Nun auch Vorwürfe gegen Sprecher von Fillon

Thierry Solere soll seine Steuern nicht zur Gänze bezahlt haben - © APA (AFP)

Nach Vorwürfen gegen den französischen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon in der Parlamentsjob-Affäre gibt es nun Kritik an dessen Sprecher Thierry Solere. Dieser habe versäumt, einen Teil seiner Steuern für den Zeitraum 2010 bis 2013 zu begleichen, berichtet das Enthüllungsblatt “Canard enchaine” in seiner neuesten Ausgabe. Solere wolle gegen die Zeitung wegen Verleumdung klagen, hieß es.