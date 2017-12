Null Chemie, viel Urdinkel und absolut klimaneutral

Wirtschaftsethik auf dem Martinshof: achtsam und miteinander.

„Unser Denken hat sich durch unsere tägliche Arbeit auf dem Hof und durch den Dialog mit unserem Umfeld entwickelt, das heißt: Wir wollen es miteinander ,g’hörig’ machen“, informieren Claudia und Bertram Martin vom Martinshof in Buch. „Uns leitet die Überzeugung, dass auf lange Sicht Menschen, Tiere und Pflanzen ihr Potenzial nur gemeinsam entwickeln und entfalten können. Darum bemühen wir uns um einen achtsamen und friedvollen Umgang mit der Schöpfung. Wir begreifen uns als ein Teil des großen Ganzen und arbeiten in einem Netzwerk von Bauern, Partnern, Mitarbeitern und Kunden. Dabei erleben wir täglich, dass im respektvollen Miteinander Großes entstehen kann und Veränderung möglich ist. Das macht Freude.“ „Mit der Natur zu leben rechnet sich auf alle Fälle“, weiß Familie Martin. So zu wirtschaften bedeute allerdings höhere Kosten pro Einheit. „Diese Kosten verteilen sich auf unsere bewussten Kunden. Leider rechnen sich in der Lebensmittelerzeugung immer noch Produktionsmethoden, welche diesem Anspruch nicht gerecht werden. Und zwar darum, weil ein Teil der Kosten nicht eingepreist wird. Diesen Rucksack trägt die Allgemeinheit und die nächsten Generationen. Wir brauchen Kostenwahrheit. Unser wirtschaftliches Konzept ist ein einfaches Praxismodell. Auf unserem Hof gibt es Kühe und Kälber, Hühner, wir produzieren Nudeln und haben ein hofeigenes Getreidelager für Urdinkel. Diese Vielfalt spiegelt sich in unseren Produkten wieder. In der Größe der einzelnen Bereiche haben wir uns aber Grenzen gesetzt. Wir wollen nicht mehr als 3000 Hühner auf unserem Hof halten. Statt unsere Stallungen zu vergrößern, haben wir gemeinsam mit fünf Bauernfamilien eine Kooperative. Sie halten dezentral auf ihren Höfen mit uns Freilandhühner.“