Nürnberg kehrt in deutsche Bundesliga zurück

Der 1. FC Nürnberg begleitet Fortuna Düsseldorf zurück in die deutsche Fußball-Bundesliga. Die Franken gewannen am vorletzten Spieltag der 2. Liga beim SV Sandhausen 2:0. Durch den Sieg am Sonntag steht der achte Erstligaaufstieg der Nürnberger schon vor dem direkten Meisterschaftsduell mit Düsseldorf am kommenden Sonntag fest. Georg Margreitter spielte beim entscheidenden Sieg durch.

Aufsteiger Holstein Kiel machte mit dem 1:1 in Düsseldorf die Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Bundesliga-16. am 17. und 21. Mai perfekt. Niklas Hohenender kam bei den Norddeutschen nicht zum Einsatz. ÖFB-Teamspieler Lukas Hinterseer erzielte bei der 1:3-Niederlage von Bochum bei Union Berlin den einzigen Treffer der Gäste.

Wer außer dem 1. FC Kaiserslautern in die Drittklassigkeit absteigt, ist noch offen. Am stärksten gefährdet sind die SpVgg Greuther Fürth nach dem 2:2 gegen den MSV Duisburg und Eintracht Braunschweig, die auf den Tabellenplätzen 17 und 16 jeweils 39 Punkte haben.

Erzgebirge Aue als 15. und Darmstadt 98 als 14. kommen auf 40 Zähler. Darmstadt gewann bei Jahn Regensburg 3:0, Aue trennte sich von Dynamo Dresden 0:0. Am 34. Spieltag muss Braunschweig in Kiel antreten. Fürth gastiert dann beim 1. FC Heidenheim, Darmstadt trifft auf Aue.