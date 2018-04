NSMS Nenzing stellt die besten Faustballer

Die Mädchen und Burschen der NSMS Nenzing haben den Vorarlberger Schulcup im Faustball gewonnen und vertreten das Ländle auf Bundesebene.

Totales Wetterglück für den Vlbg. Schulcup Faustball 2017/18, in der letzten und dieser Woche wurden 4 Termine bei herrlichem Wetter durchgeführt. Bei der USKn waren 18 Mannschaften, bei der USMä 8 Mannschaften am Start. Die jeweiligen Sieger sind berechtigt, am Bundesschulcup, der am 6./7. Juni in Grieskirchen/OÖ stattfinden wird, teilzunehmen.