NR-Wahl: Lunacek steckt sich zweistelliges Ergebnis als Ziel

Lunacek denkt an eine "europäische Republik" - © APA

Die Grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek will bei der Nationalratswahl am 15. Oktober ein Ergebnis von mehr als zehn Prozent erreichen. “Zweistellig sollte es schon auf jeden Fall sein”, erklärte Lunacek am Samstag in der Ö1-Reihe “Im Journal zu Gast” des ORF-Radios. 2013 erreichten die Grünen 12,4 Prozent, in aktuellen Umfragen liegen die Grünen im einstelligen Bereich.