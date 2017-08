NR-Wahl: Kopf tritt als Spitzenkandidat für Vorarlberger Wahlkreis Süd an

Die Deligierten aus den Regionen Feldkirch, Bludenz und Montafon entschieden sich dabei für Karlheinz Kopf, der somit als Spitzenkandidat der ÖVP im Wahlkreis Süd ins Rennen gehen wird. Auf Platz zwei folgt Angelika Lins aus Bludenz.

“Die besten Köpfe”

Von den 12 Kanidaten im Wahlkreis Süd sind sechs Frauen als Kandidatinnen gereiht. “Wir treten mit dem Ziel an, bei den Wahlen dazuzugewinnen und setzen auf ein neues Vorzugsstimmenmodell, das Vorreihungen durch den Wähler erleichtert. Dafür haben wir die besten Köpfe in unserem Team”, so VP-Landesparteiobmann Markus Wallner. (red)