Lindner, der bei der Bundestagswahl in Deutschland 10,7 Prozent erreicht hat, löst mit seiner Unterstützung für die NEOS sein Versprechen ein, in Österreich “mit anzupacken”, sollten die Liberalen in den Bundestag einziehen. Mittwochvormittag wird es zunächst eine gemeinsame Pressekonferenz mit Strolz geben. Am Abend ist eine Diskussionsveranstaltung unter dem Motto “German Mut trifft Heimat großer Chancen” im Stadtkino im Künstlerhaus geplant.

(APA)