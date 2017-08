NR-Wahl: Barbara Rosenkranz wird Spitzenkandidatin der FLÖ

Schnell tritt am zweiten Listenplatz an - © APA (Archiv)

Die Freie Liste Österreich (FLÖ) hat bei ihrer Klausur am Sonntag die Kandidatenliste für die Nationalratswahl am 15. Oktober fixiert. Barbara Rosenkranz wird die Liste des ehemaligen Salzburger FPÖ-Obmanns Karl Schnell als Spitzenkandidaten anführen. Schnell wird am zweiten Listenplatz antreten, teilte die FLÖ mit.