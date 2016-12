Nowotny erwartet 2017 deutlichen Anstieg der Inflationsrate

Nowotny sieht die Inflation nach oben schnellen - © APA

ÖNB-Gouverneur und EZB-Rat Ewald Nowotny rechnet für 2017 aufgrund stabiler oder höherer Energiepreise mit einem “deutlichen Anstieg” der Inflationsrate. Die beschleunigte Teuerung werde für Österreich “Herausforderungen für die Wettbewerbsfähigkeit und die Reallohnentwicklung” bringen, so Nowotny in einer Aussendung am Freitag.