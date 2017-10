Nowitzki startete 20. NBA-Saison mit Niederlage

Nowitzki erwischte keinen guten Tag - © APA (GETTY)

Für Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat seine 20. Saison in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA mit einer Niederlage gegen die Atlanta Hawks begonnen. In eigener Halle verloren die Dallas Mavericks am Mittwoch (Ortszeit) mit 111:117. Nowitzki, der nach dieser Spielzeit seine glanzvolle Karriere womöglich beenden wird, erwischte einen schwachen Tag.