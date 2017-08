Novus bei der Gym for Live Challenge

Mäder. (mima) Dabei kann die Gym for Life Challenge mit einer Weltmeisterschaft für Turnen und Akrobatik verglichen werden, wobei aber der Spaß bei dieser Veranstaltung immer noch im Vordergrund steht. Bei der Challenge 2017 in Norwegen war Österreich mit zwei Gruppen vertreten – „The Freaks“ aus Niederösterreich und „Novus“ aus Mäder.

Tolle Erlebnisse und viele neue Kontakte

In Vestfold, einem kleinen Ort in Norwegen, fanden die Wettkämpfe statt und die Gruppe aus Vorarlberg lieferte einen erstklassigen Auftritt ab. Am Ende reichte es für die Turner aber nur für die Bronzemedaille, was für etwas Unverständnis in der Gruppe und bei den Fans sorgte. „Die zahlreichen positiven Rückmeldungen und die großartige Unterstützung aus dem Publikum gab uns die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir nehmen diese, sowie auch die kritischen Impulse mit, um bei unserem nächsten großen Event wieder eine tolle Show abzuliefern“, so Trainer Christoph Stadler. Nichts desto trotz ließen es sich die Sportler und auch Fans aus dem Ländle nicht nehmen, nach den Wettkämpfen noch einen Trip in die Hauptstadt Oslo zu unternehmen. Dort war mit einer Stadtrundfahrt, dem Besuch der berühmten Skischanze Holmenkollen, Shopping und einem Ausflug in einen Kletterpark für ausreichend Abwechslung gesorgt. „Zurück zu Hause kann man nur von einer einzigartigen und unvergesslichen Reise sprechen, bei der man viele neue Eindrücke mitnehmen konnte“, so Trainer Stadler und sein Team.