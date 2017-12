November 2017: Die meistgelesenen Artikel auf VOL.AT

Bei einem Polizeieinsatz in Lauterach wurde ein 51-Jähriger tödlich verletzt. Zu tödlichen Pkw-Unfällen kam es in Feldkirch und auf der A14 bei Nenzing. Der französische Ski-Abfahrer David Poisson verunglückte in Kanada 35-jährig im Training. Und erstmals sprach im November eine ehemalige Profi-Skiläuferin öffentlich über sexuelle Übergriffe im österreichischen Skisport.

10. Tragische Umstände und Details zum Tod von David Poisson Im November verunglückte der französische Ski-Abfahrer David Poisson in Kanada 35-jährig im Training. Offenbar konnten die Sicherheitsfangnetze ihn nicht abfangen, bevor er mit einem Baum kollidierte. Mehr lesen…

Tragischer Tod von David Poisson nach Unfall im Abfahrtstraining. (Bild: GEPA)

9. Nackt: Heidi Klum nimmt Fans mit in die Dusche! Sie hat es wieder getan. Heidi Klum (44) ist bekannt dafür, sich gerne mal freizügig zu präsentieren. Im November sorgte sie mit einem Dusch-Video für Aufsehen. Mehr lesen…

Heidi Klum ist für ihre Freizügigkeit bekannt. (Bild: APA)

8. Model verkauft erstes Mal für 2,5 Millionen Vieldiskutiert im November: Giselle ist 19, studiert, arbeitet nebenbei als Model, geht gern shoppen und hat ihre Jungfräulichkeit für 2,5 Millionen Euro versteigert. Mehr lesen…

Unter anderem mit diesem Selfie bot sich Giselle den Bietern an. (Bild: Cinderella Escorts/Giselle)

7. Sexueller Missbrauch im österreichischen Skisport: Ex-ÖSV-Läuferin packt aus Erstmals sprach im November eine ehemalige Profi-Skiläuferin öffentlich über sexuelle Übergriffe im österreichischen Skisport. Die Tirolerin Nicola Werdenigg, österreichische Abfahrtsmeisterin von 1975, über pädophile Heimleiter, eine Vergewaltigung, Scham und Schuld. Mehr lesen…

Werdenigg: "Ich kann über das Erlebte sprechen." ©GEPA/Twitter

6. “Adam sucht Eva”: Flotter Dreier für Patricia Gleich drei flotte Adams wurden Patricia (46), der Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco, in Folge 4 von “Adam sucht Eva” zur Auswahl gestellt. Doch es lief nicht wie geplant. Mehr lesen…

Folge 4 von "Adam sucht Eva" hielt eine besondere Überraschung für Patricia Blanco parat. (Bild: RTL)

5. Verona Pooth bikini-fit: Diese Pics hauen alle um! Verona Pooth, du heißes Eisen! Die Moderatorin feierte 2017 ihren – sage und schreibe – 50. Geburtstag. Das sieht man ihr allerdings so gar nicht an. Auf Instagram zeigt sich die Zweifachmama im Bikini und präsentiert ihre Wahnsinns-Figur. Mehr lesen…

IDubai … see you soon in Germany… Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am Okt 30, 2017 um 4:43 PDT

4. Hochschwangere erwürgt – Mordprozess begonnen Anfang November 2015 wurde in Frastanz eine schwangere Frau tot aufgefunden. Im Schlaf erwürgt, der Leichnam nachträglich in Brand gesteckt. Im November 2017 musste sich der 28-jährige Tatverdächtige vor Gericht verantworten. Mehr lesen…

Erster Prozesstag in Feldkirch. (Foto: Stiplovsek)

3. Pkw-Lenker verstirbt nach Unfall auf der A14 Schwerer Unfall Ende November auf der A14 bei Nenzing: Ein Pkw-Lenker krachte in die Baustelle, wurde schwer verletzt und verstarb später im Krankenhaus. Mehr lesen…

2. Tödlicher Unfall in Feldkirch: Pkw gegen Hauswand Ein 38-Jähriger verlor die Herrschaft über seinen Wagen, prallte gegen eine Straßenlaterne und schließlich gegen ein Stallgebäude. Er erlitt tödliche Verletzungen. Mehr lesen…