November 2016 – ein Jahresrückblick: Die meistgeklickten Artikel auf VOL.AT

10. H5N8-Virus bei Puten in Vorarlberg nachgewiesen

Pletsch © Pletsch

In einem biozertifizierten Putenzuchtbetrieb in Hard wurde im November bei mehreren Tieren die für Vögel gefährliche Vogelgrippe vom Typ H5N8 nachgewiesen. Als Konsequenz daraus wurde der Betrieb komplett gesperrt, die 1.100 Tiere gekeult und im Anschluss seuchensicher entsorgt. Ein weiterer Verdachtsfall erhärtete sich laut den Vorarlberger Behörden. Zum Artikel.

9. Donald Trump macht Reince Priebus zum Stabschef

Nach US-Wahl: Trump trifft erste personelle Entscheidung Es ist eine Schlüsselpersonalie: Donald Trump ernennt Reince Priebus zum Stabschef. Der konservative Hardliner Steve Bannon wird Chefstratege.* Der künftige US-Präsident Donald Trump hat seine erste personelle Entscheidung gefällt und den republikanischen Parteichef Reince Priebus zum Stabschef ernannt. Der Stabschef ist der zweitwichtigste Mann im Weißen Haus.

Eine Woche nach den US-Wahlen traf der designierte US-Präsident Donald Trump seine ersten Personalentscheidungen und nannte inhaltliche Schwerpunkte seiner Präsidentschaft. Stabschef wurde der bisherige Vorsitzende der Republikaner, Reince Priebus, wie Trump in einem TV-Interview ankündigte. In Sachen Homo-Ehe meinte Trump: “Diese Frage ist entschieden, das ist jetzt das Recht”. Zum Artikel.

8. Deshalb stöhnen Frauen beim Sex

BilderBox © BilderBox

Generell wird gerne angenommen, je lauter eine Frau beim Sex stöhnt, desto mehr Spaß hat sie an der Sache. Praktisch auch für Männer, wäre die Lautstärke damit doch ein leicht zu deutender Hinweis auf die eigene Potenz. Von Pornos bis zu Hollywood-Streifen wird dieses Klischee auch gerne bedient. VOL.AT ging der Sache auf den Grund. Die Ernüchterung vorweg: Die große Mehrheit der Frauen stöhnt beim Sex nicht, weil sie so erregt ist. Zum Artikel.

7. Wegen Youtube-Video: Hofer-Sprecher verspottet die Vorarlberger auf Twitter

VANDABELLA WÄHLA – Wir singen für Sascha 1. Strophe: [: Vandabella wähla, will uf dean Ma kann ma zähla :] Refrain: Oh so samma, jo so samma, ist das Wählen doch so schön. 2. Strophe: [: Fahr ma no a Ränkle, denn haut’s die Reachta bald vum Bänkle :] Ref.: 3.

Anfang November entbrannte auf der Kurznachrichtenplattform Twitter eine heftige Diskussion zwischen ATV-Moderator Martin Thür und Martin Glier, seines Zeichens Pressesprecher von Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer. Unter anderem ging es dabei um obiges Video, in dem einige Vorarlberger Van der Bellen in seinem Wahlkampf unterstützen. Zum Artikel.

6. Gerichtlich aufgetragene Urteilsveröffentlichung

Durch einen am 13. Februar 2013 veröffentlichten Bericht verletzten VOL.AT und andere Medien das Recht auf Schutz der Unschuldsvermutung von Richter Erich Mayer. Dafür wurden sie zur Zahlung einer Entschädigung verurteilt. Zum Artikel.

Mayer wurde später zu einer bedingten Haftstrafe von 12 Monaten verurteilt. Der Schuldspruch wurde vom OGH auf 15 Monate bedingt erhöht, was für Mayer den Amtsverlust bedeutete.

5. Vorarlberg: Schwerer Unfall auf Rheintalautobahn

Bernd Hofmeister © Bernd Hofmeister

Mitte November kam es beim Rastplatz Rankweil auf der A14 in Fahrtrichtung Tirol zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 34-Jährige geriet auf die Grünfläche neben der Parkplatz-Einfahrt und stürzte schließlich mit ihrem Fahrzeug über einen Abhang. Zum Artikel.

4. Überfall in Götzis: Räuber-Duo suchte Wohnung gezielt aus

Überfall in Götzis: Räuber-Duo suchte Wohnung gezielt aus Nach dem dramatischen Raubüberfall in Götzis – VOL.AT berichtete – berichtet die Polizei über neue Details. Bei der Einvernahme der beiden Täter stellte sich heraus, dass diese dem Hausbesitzer als Paketzusteller in letzter Zeit mehrere Pakete an seine Geschäftsadresse im Vorderland zugestellt haben. Aus seinen geschäftlichen Beziehungen schlossen sie, dass der Geschäftsmann Geld zu Hause haben dürfte.

Zum Raubüberfall in Götzis, bei dem eine Frau von zwei Männern gefesselt wurde und die 13-jährige Tochter die Polizei alarmierte, gab es einen Tag danach neue Details: Die Täter arbeiteten als Paketzusteller und suchten die Wohnung gezielt aus. Zum Artikel.

3. Clinton oder Trump – die US-Wahl im Liveticker

AP © AP

Am 8. November entschied sich, wer die nächsten vier Jahre ins Weiße Haus einzieht und den Posten des mächtigsten Staatsoberhaupts der Welt bekleiden wird. VOL.AT berichtete im Liveticker über alle Entwicklungen. Zum Artikel.

2. Radfahrerin in Feldkirch von Lkw erfasst und tödlich verletzt

VOL.AT/Dietmar Mathis © VOL.AT/Dietmar Mathis

Ende November wurde in Feldkirch in der Königshofstraße auf Höhe des Hotel “Weißes Kreuz” eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst. Die Frau wurde im Beckenbereich überrollt und erlag ihren tödlichen Verletzungen an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer hatte die Radfahrerin offensichtlich beim Abbiegen übersehen. Zum Artikel.

1. Cobraeinsatz: Geiselnahme in Götzis, Täter wurden verhaftet

Cobraeinsatz: Geiselnahme in Götzis, Täter wurden verhaftet Am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr läuteten zwei maskierte Männer an einem Einfamilienhaus im Bereich Kalkofen in Götzis. Als die Frau die Türe öffnete, drückten die beiden Verdächtigen das Opfer ins Haus. Sie fesselten und knebelten die Frau mit Klebeband. Während ein Täter die Frau festhielt, durchsuchte der andere das Haus.

Dramatische Szenen spielten sich im November in Götzis ab: Zwei Männer verschafften sich Zutritt zu einem Haus, fesselten eine Bewohnerin. Die 13-jährige Tochter alarmierte die Polizei – die Täter konnten in Folge in dem Wohnhaus festgenommen werden. Zum Artikel.

