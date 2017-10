Novak nach erneutem Sieg gegen Fabbiano im Wien-Achtelfinale

Knapper Sieg für Dennis Novak - © APA

Der Niederösterreicher Dennis Novak steht im Achtelfinale des Wiener ATP-500-Tennisturniers Erste Bank Open. Der 24-Jährige besiegte am Dienstag in einer Neuauflage des Qualifikationsfinales den italienischen “Lucky Loser” Thomas Fabbiano 7:6(4),7:5. Er trifft nun am Donnerstag auf Kyle Edmund. Der Brite hatte davor den Spanier David Ferrer, Wien-Sieger 2015, mit 6:2,7:6(5) ausgeschaltet.