Nova Rock mit Die Toten Hosen, Iron Maiden und Volbeat

Das Nova Rock geht 2018 wieder einmal über vier Tage: Die Toten Hosen, Avenged Sevenfold, Volbeat und Iron Maiden sind am Montag als Headliner bekanntgegeben worden. Bei Österreichs größtem Rockfestival werden vom 14. bis 17. Juni in Nickelsdorf im Burgenland außerdem u.a. Marilyn Manson, Rise Against, Seiler & Speer, Limp Bizkit und Kraftklub auftreten.

Der Veranstalter Nova Music hat außerdem Stone Sour, Parkway Drive, Bullet For My Valentine, Body Count feat. Ice T, Skillet, Dame, Arch Enemy, OK Kid, Hollywood Undead und Killswitch Engage verpflichtet. Mit dabei werden auch Asking Alexandria, Anti-Flag, Meshuggah, Krautschädel und Mad Caddies sein. Otto & die Friesenjungs sorgen als Late Night Special für nächtliche Stimmung, weitere Acts folgen.