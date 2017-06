Nova Rock-Foto mit KZ-Parole “Arbeit macht frei” aufgetaucht

Unschöne Vorfälle auf dem Nova Rock - © APA

Wenige Tage nach Ende des diesjährigen Nova Rock in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist ein Foto vom Festival aufgetaucht, welches für Aufregung sorgt. Wie die Tageszeitung “Kurier” (Burgenland, Ausgabe Mittwoch) berichtete, zeigt das Bild eine Gruppe von Jugendlichen, von denen einer einen Pranger aus Holz mit der KZ-Aufschrift “Arbeit macht frei” trägt.