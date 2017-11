Notschlafstellen in Vorarlberg: Unterkunft und Perspektive für Wohnungslose

In den Notschlafstellen von Caritas und Dowas in Vorarlberg finden wohnungslose Menschen Unterkunft. Mit der kalten Jahreszeit werden die Stellen wieder wichtiger für die Betroffenen. Doch leider sind sie durchwegs ausgelastet.

Gerade im Winter sind Notschlafstellen wichtig. Während im Sommer so mancher Betroffene es vorzieht, sein eigener Herr zu sein und im Freien übernachtet, kann dies im Winter durch die tiefen Temperaturen lebensbedrohlich sein. “Die Kälte verschärft zwar die Situation der von Wohnungslosigkeit Betroffenen zusätzlich, die Betten in der Notschlafstelle werden aber das ganze Jahr hindurch stark nachgefragt”, erläutert Caritas-Stellenleiter Christian Beiser. Das Angebot an Notschlafstellen im Land ist jedoch überschaubar.