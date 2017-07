Notlandung in Maisfeld bei Suben – Flugzeug mit Totalschaden

Glimpfliche Landung im Maisfeld - © APA (dpa)

Ein 50-jähriger Pilot aus Hauzenberg bei Passau hat Sonntagmittag beim Flugplatz Suben (Bezirk Schärding) eine Notlandung in einem Maisfeld hingelegt. Er und seine mitfliegende Ehefrau blieben unverletzt, am Flugzeug entstand Totalschaden. Sie befanden sich bereits im Landeanflug, als plötzlich aus unbekannter Ursache der Motor ausfiel, teilte die Polizei OÖ am Montag mit.