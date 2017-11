Refresherkurs für das Personal der Krankenpflegevereine in der Region amKumma

Koblach Am Dienstag, dem 7. November 2017 trafen sich die Pflegepersonen der Krankenpflegevereine Altach, Mäder, Koblach und Götzis in den Räumen des „Haus Koblach“ zur Auffrischung der ersten Hilfsmaßnahmen.

Zum Thema „Notfälle im häuslichen Umfeld“ führte Dipl. Pfleger Christian Garnter als Referent mit viel Engagement durch die Schwerpunktthemen: Reanimation zu Hause, Verhalten bei Verschlucken durch den Heimlich Handgriff und Verhalten bei Rauchgasvergiftung und Suizid. Die Pflegepersonen hatten im Rahmen dieser Veranstaltung die Möglichkeit, das theoretische Wissen an Trainingsgruppen praktisch umzusetzen. Für die Pflegepersonen in der Hauskrankenpflege treten Notfälle zu Hause zwar nicht sehr oft ein, können aber sehr unerwartet ein rasches Einschätzungsvermögen und Handeln abverlangen. So kann ein Patient beispielsweise beim WC Gang plötzlich bewusstlos werden oder ein vermeintlicher Sturz stellt sich als Herz-Kreislauf-Notfall heraus. Für die Pflegepersonen sind solche Situationen eine Herausforderung, da zu Hause nur geringe Hilfsmittel vorhanden sind. Im ersten Moment sind sie meist alleine vor Ort. Von den Pflegepersonen werden dann ein gutes Selbstmanagement und eine schnelle Umsetzung der ersten Hilfsmaßnahmen verlangt.