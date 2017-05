Notarzthubschrauber-Crew versorgte Neugeborenes in Wachau

"Christophorus 2" brachte den Notarzt zum Einsatzort - © APA (Punz)

Die Crew des Notarzthubschraubers “Christophorus 2” ist am Mittwoch in Bergern in der Wachau in Niederösterreich bei der Versorgung eines Neugeborenen im Einsatz gestanden. Der kleine Sebastian konnte nicht mehr bis zum errechneten Geburtstermin am Sonntag warten und kam unerwartet schnell zuhause auf die Welt, teilte der ÖAMTC mit. Mutter und Kind seien wohlauf.