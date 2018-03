Not-Op am offenen Herzen bei Arnold Schwarzenegger!

Arnold Schwarzenegger ist am offenen Herzen notoperiert worden. Das berichtet die Tageszeitung "Kurier" unter Berufung auf das US-Promimagazin TMZ. Demnach waren beim Tausch einer künstlichen Herzklappe bei dem 70-jährigen, aus der Steiermark stammenden Schauspieler Komplikationen aufgetreten.

Der Eingriff wurde am Donnerstag im Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles durchgeführt. Laut “Kurier” und TMZ ging es offenbar um einen kathetergestützten Aortenklappenersatz, der ohne Öffnung des Brustkorbs gemacht werden kann. Bei dem Eingriff kam es zu den Komplikationen, so entschieden die Mediziner, die Not-OP durchzuführen. Sie dauerte mehrere Stunden. Schwarzeneggers Zustand wurde als stabil bezeichnet. Vom Management des kalifornischen Ex-Gouverneurs gab es kein Statement.