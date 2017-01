Kristofferson führt wieder einmal das Feld an - © APA (AFP)

Henrik Kristoffersen hat sich im ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms in Wengen an die Spitze gesetzt. Der bisher dreifache Saisonsieger aus Norwegen war am Sonntag 23 Hundertstel schneller als sein Landsmann Leif Kristian Haugen. Auf Platz drei folgte der Russe Alexander Choroschilow, Weltcup-Leader Marcel Hirscher hatte als Vierter 0,56 Sekunden Rückstand.