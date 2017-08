Norwegerin Johaug verpasst nach CAS-Urteil Olympia 2018

NHerber Schlag für Therese Johaug - © APA (AFP)

Die olympischen Langlauf-Wettbewerbe im Februar 2018 in Pyeongchang finden ohne das norwegische Glamour-Girl Therese Johaug statt. Johaug brach in Tränen aus, nachdem der Internationale Sportgerichtshof (CAS) am Dienstag in Lausanne die ursprünglich vom norwegischen Nationalen Olympischen Komitee ausgesprochene Doping-Sperre von 13 auf 18 Monate verlängert hatte.