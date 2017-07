Norwegens Frauen nach 0:2 gegen Belgien vor dem EM-Aus

Norwegen hat zwar bereits bei der WM vor zwei Jahren mit dem Aus im Achtelfinale einen Rückschlag erlitten, aber angesichts von vier Top-Vier-Klassierungen in Folge bei Europameisterschaften blieben die Ansprüche der zweifachen EM-Titelträgerinnen hoch. Nun muss am Montag gegen die Däninnen schon ein deutlicher Sieg her, bei gleichzeitiger Schützenhilfe der Niederlande gegen Belgien.

(APA/ag.)