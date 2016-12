Norwegen ohne Marit Björgen zur Tour de Ski

Björgen verzichtet auf das Sieben-Etappen-Rennen - © APA (AFP/Archiv)

Ohne Star-Läuferin Marit Björgen startet das norwegische Langlauf-Team am 31. Dezember in Val Mustair in der Schweiz in die elfte Tour de Ski. Das gab der norwegische Verband am Dienstag bekannt. Björgen, die 2015 die Tour gewonnen hatte, verzichtet auf das Sieben-Etappen-Rennen in der Schweiz, in Deutschland und Italien, um sich gezielt auf die WM im Februar 2017 in Lahti vorzubereiten.