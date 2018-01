ÖSV-Team bei Skiflug-WM nur Fünfter - Kuttin polterte

Die ÖSV-Skispringer verlassen auch den zweiten Saisonhöhepunkt nach der Tournee mit leeren Händen. Clemens Aigner, Manuel Poppinger, Michael Hayböck und der Einzel-Vierte Stefan Kraft mussten sich im Teambewerb der Skiflug-Titelkämpfe in Oberstdorf mit Rang fünf, dem bisher schlechtesten WM-Abschneiden, zufriedengeben. Gold ging wie schon 2016 an die favorisierten Norweger.

Der ÖSV-Cheftrainer nahm seine Schützlinge mit ungewohnt scharfen Worten in die Pflicht. “Wir sind enttäuscht, das war nicht gut. Wir haben sehr viel getan, sehr viel gearbeitet, aber wir bringen es nicht in den Wettkampf rein. Jetzt werde ich viele Sachen abstellen”, polterte Kuttin. Erholung außerhalb des Teamgefüges sei zuletzt zu kurz gekommen. “Regenerationszeit ist das Wichtigste, da haben die Burschen einfach zu wenig. Da müssen sie sich selber bei der Nase nehmen, das wird einer der wichtigsten Punkte sein.”

Nach dem ersten medaillenlosen Abschneiden in seiner Amtszeit sei seine Geduld erschöpft. “Irgendwann reicht es, sie können viel mehr. Du musst arbeiten, Vertrauen geben, du musst aber auch mal einen Tritt in die Hintern geben”, betonte der Kärntner.

An der Fitness und der Technik scheitere es jedenfalls nicht. “Alle sind körperlich fit, springen technisch gut und wir sind mit dem Material dabei – außer bei den Norwegern”, sagte Kuttin und verteilte einen kräftigen Seitenhieb auf die Anzüge der Sieger. “Das sind eigene Stoffe, sie fliegen, sie schauen auch sehr groß aus – es wird alles passen für die Norweger, für uns war es anders. Irgendwas Gutes ist da drinnen, dass sie so gut fliegen”, sagte Kuttin über die matt-dunkle Bekleidung. Die Norweger waren demnach auch schon am Kulm mit diesen Anzügen angetreten und hatten auch dort dominiert.