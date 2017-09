Nordkoreas Machthaber Kim feiert Wissenschafter für Atomtest

Von der Agentur veröffentliche Fotos zeigen Kim im Volkstheater der Hauptstadt Pjöngjang lächelnd mit zwei führenden Wissenschaftern des Landes. Das weitgehend isolierte Land hatte vergangenen Sonntag seinen bisher stärksten Atomtest vorgenommen und dabei nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe gezündet, die als Sprengkopf für seine Interkontinentalraketen dienen soll.

Die USA haben für Montag eine Abstimmung im UNO-Sicherheitsrat über neue Sanktionen gegen Nordkorea beantragt. Sie wollen unter anderem ein Ölembargo durchsetzen und dessen Textilexporte unterbinden.

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zeigte sich unterdessen bereit, sich direkt in eine diplomatische Initiative zur Beendigung des nordkoreanischen Atomwaffen- und Raketenprogramms einzuschalten. “Wenn unsere Beteiligung an Gesprächen gewünscht wird, werde ich sofort ja sagen”, sagte die Kanzlerin in einem Gespräch mit der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung”.

Sie verwies auf die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm, an denen Deutschland neben den fünf Vetomächten im UN-Sicherheitsrat teilgenommen hatte. Es habe sich um “eine lange, aber wichtige Zeit der Diplomatie” gehandelt, die im vergangenen Jahr zu einem “guten Ende” gekommen sei.

(APA/ag.)