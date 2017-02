Nordkoreas Machthaber entließ Minister für Staatssicherheit

Kim Jong-un greift durch - © APA (AFP)

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat nach südkoreanischen Angaben im Jänner den Minister für Staatssicherheit nach Korruptionsvorwürfen entlassen. Kim Won-hong sei zudem nach Ermittlungen durch die in Nordkorea herrschende Arbeiterpartei für Machtmissbrauch und Folterungen durch das Ministerium verantwortlich gemacht worden, hieß es am Freitag aus dem Vereinigungsministerium in Seoul.