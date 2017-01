Nordkoreanischer Überläufer sieht Kollaps von Kim-Regierung

In nordkoreanischen Medien wurde Thae als "Abschaum" bezeichnet - © APA (AFP)

Die nordkoreanische Führung steht nach Einschätzung eines ranghohen Überläufers vor dem Zusammenbruch: “Ich bin mir sicher, dass die Tage von (Machthaber) Kim Jong-un gezählt sind”, sagte der frühere Vize-Botschafter Nordkoreas in London, Thae Yong-ho, am Mittwoch in Seoul. Die Elite des Landes wende sich zunehmend von Kim ab. “Die traditionellen Strukturen des nordkoreanischen Systems wanken.”