Nordkoreanischer Soldat auf Flucht schwer verletzt

Ein nordkoreanische Soldat ist auf der Flucht nach Südkorea durch Schüsse nordkoreanischer Soldaten schwer verletzt worden. Der Soldat habe versucht, mit einem Auto nach Süden zu fliehen. Dabei habe das Auto ein Rad verloren, deshalb habe er die Flucht zu Fuß fortsetzen müssen. Dabei hätten seine Kameraden auf ihn das Feuer eröffnet, teilte südkoreanische Behörden mit.

Der flüchtige Soldat habe sich schon in der demilitarisierten Zone befunden und sei von Soldaten aus Südkorea und den USA gerettet worden. Er sei in kritischem Zustand in einem Spital in Südkorea und sei operiert worden.