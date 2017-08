Nordkoreanischer Machthaber Kim Jong-un wurde erneut Vater

Über Geschlecht und Namen des möglichen Nachwuchses sei jedoch nichts bekannt. Nordkorea bestätigte die Geburt eines Babys von Kim und Ri nicht.

Rätseln über Geschlecht der Kinder

Kim und seine Frau Ri sollen bereits zwei Kinder haben, die 2010 und 2013 geboren wurden. Gerüchten zufolge ist das zweite Kind ein Mädchen, das Geschlecht des ersten Kindes bleibt unbekannt. Für die Koreaner beiderseits der Grenze ist das Thema von Interesse. Mit einem Sohn wäre der Herrscherfamilie ein möglicher Stammhalter geboren.

Kim-Familie regiert seit über 60 Jahren

In dem stalinistisch geführten Land regiert die Kim-Familie in dynastischer Erbfolge in drei Generationen seit über 60 Jahren: Auf den Staatsgründer und “Ewigen Präsidenten” Kim Il-sung (1948-94) folgten dessen 2011 verstorbener Sohn Kim Jong-il und dessen Enkel Kim Jong-un.

(APA/dpa)