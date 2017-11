Nordkoreaner hinter Attentat auf Kim-Halbbruder vermutet

Hinter der Ermordung des Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un stehen den malaysischen Ermittlern zufolge mutmaßlich vier Nordkoreaner. Die vier Verdächtigen seien namentlich bekannte nordkoreanische Staatsangehörige, sagte einer der Ermittler am Montag vor Gericht in Kuala Lumpur, wie malaysische Medien berichteten.

Todesstrafe droht

Die beiden Angeklagten, eine 25-jährige Indonesierin und eine 29-jährige Vietnamesin, sollen am 13. Februar 2017 dem in Pjöngjang in Ungnade gefallenen Kim Jong-nam das Nervengift VX ins Gesicht gerieben haben, als dieser im Flughafen von Kuala Lumpur auf seinen Flug wartete. Die Frauen hatten sich am ersten Prozesstag Anfang Oktober für unschuldig erklärt. Ihrer Aussage nach glaubten sie, an einem Streich fürs Fernsehen – also einer Art “Versteckte Kamera” – teilzunehmen. Im Fall einer Verurteilung droht ihnen die Todesstrafe.