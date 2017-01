Nordkoreaner demonstrieren für Machthaber Kim und Atomkurs

Massenkundgebung in Pjöngjang nach Neujahrsansprache - © APA (AFP)

Bei einer Massenkundgebung in Pjöngjang haben tausende Nordkoreaner ihre Unterstützung für Machthaber Kim Jong-un und die in seiner Neujahrsansprache verkündete Atompolitik bekundet. Die amtliche Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichte am Freitag Bilder, auf denen die Menschen bei Eiseskälte und in dicker Winterkleidung auf dem Kim-Il-Sung-Platz stehen und ihre Hand zur Faust ballen.