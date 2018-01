Nordkorea will bis zu 500 Personen zu Winterspielen schicken

Nordkorea wird voraussichtlich 400 bis 500 Personen zu den Olympischen Winterspielen ins südkoreanische Pyeongchang schicken. Das sagte Südkoreas Ministerpräsident Lee Nak Yon am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur Yonhap. Beide Länder müssten aber noch Details klären. Er hoffe darauf, dass Nordkoreas Teilnahme zu einem Ende der Eiszeit zwischen Seoul und Pjöngjang beitrage.

Die bisher größte Delegation, die Nordkorea zu einer Sportveranstaltung in Südkorea geschickt hatte, umfasste mehr als 600 Personen. Zu den Asienspielen 2002 in Busan kamen neben Sportlern und Betreuern auch fast 300 Fans aus dem Norden.

Chang Ung, Nordkoreas Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee (IOC), ist am Mittwoch am IOC-Sitz in Lausanne gesichtet worden. Am Tag zuvor hatte Nordkorea erklärt, eine Delegation und Sportler zu den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang (9. bis 25. Februar) zu entsenden. In Lausanne sollten laut IOC nun letzte Details zur nordkoreanischen Teilnahme geklärt werden.