Nordkorea verlagert Flugzeuge an Ostküste

Nordkorea hat einem Agenturbericht zufolge Flugzeuge an die Ostküste des Landes verlagert. Darüber hinaus habe das kommunistische Land weitere Maßnahmen ergriffen, um seine Verteidigungsfähigkeit zu verbessern, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag. Erst am Wochenende hatten die USA Langstreckenbomber in den internationalen Flugraum östlich von Nordkorea geschickt.