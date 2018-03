Kim holt sich bei Besuch in Peking Rückendeckung von China

Im Atomkonflikt hat sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei einem Besuch in Peking Rückendeckung von seinem wichtigsten Verbündeten China geholt.

Kim hielt sich von Sonntag bis Mittwoch in China auf und führte dort Gespräche mit Staatschef Xi Jinping, wie die amtlichen Nachrichtenagenturen beider Länder meldeten. Kim bekannte sich demnach unter Bedingungen zu einem Atomwaffen-Verzicht.

Es war Kims erste Auslandsreise und sein erstes Treffen mit Xi, seit er im Jahr 2011 die Macht in Nordkorea übernommen hat. Laut KCNA handelte es sich um einen inoffiziellen Besuch, allerdings wurde Kim von seiner Frau Ri Sol-ju sowie mehreren nordkoreanischen Regierungsvertretern begleitet und mit militärischen Ehren empfangen.

US-Präsident Donald Trump erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, Xi habe ihn über das Treffen informiert. Es sei nach Angaben des chinesischen Präsidenten “sehr gut” verlaufen. “KIM freut sich auf die Zusammenkunft mit mir”, erklärte der US-Präsident mit Blick auf ein geplantes Gipfeltreffen. Zugleich betonte der US-Präsident, bis dahin müsse auf die Führung in Pjöngjang “um jeden Preis” weiterhin mit Sanktionen maximaler Druck ausgeübt werden. Es gebe eine “gute Chance”, dass Kim auf seine Atomwaffen verzichte.

China ist der wichtigste Verbündete Nordkoreas, das wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms international isoliert ist. Die beiderseitigen Beziehungen hatten sich zuletzt aber deutlich abgekühlt. So hatte China UNO-Sanktionen gegen Nordkorea mitgetragen.

Allerdings kam in den vergangenen Wochen erhebliche Bewegung in den Atomkonflikt mit Nordkorea: Kim will im April den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in treffen; die Zusammenkunft mit Trump findet möglicherweise im Mai statt.