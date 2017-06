Nordkorea ließ US-Bürger Otto Warmbier frei

Warmbier soll am Weg in die USA sein - © APA (AFP)

Nordkorea hat den in einem Straflager inhaftierten US-Bürger Otto Warmbier freigelassen. Das gab US-Außenminister Rex Tillerson am Mittwoch bekannt. Der heute 22-Jährige war am 2. Jänner 2016 festgenommen worden, weil er angeblich ein Propaganda-Schild gestohlen haben soll. Die Führung in Nordkorea warf ihm Straftaten gegen den Staat vor.