Nordkorea laut Kim kurz vor Interkontinentalraketen-Test

Kim in Neujahrsansprache um Machtdemonstration bemüht - © APA (AFP)

Nordkorea steht nach Angaben seines Machthabers Kim Jong-un kurz vor dem Test einer Interkontinentalrakete. “Wir sind in den letzten Etappen vor dem Test einer Interkontinentalrakete”, sagte Kim am Sonntag in einer vom Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache. Er verwies auf eine Reihe von Atom- und Raketentests im abgelaufenen Jahr.