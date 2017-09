Nordkorea-Konflikt – Frankreich: Europa bald in Pjöngjangs Reichweite

“Europa riskiert, zügiger als erwartet in Reichweite von Kim Jong-uns Raketen zu sein”, warnte Florence Parly bei einer Ansprache vor dem französischen Militär am Dienstag.

Wasserstoffbombe getestet

Deshalb dürfe das Szenario einer Eskalation der gegenwärtigen Krise in einen großen Konflikt nicht verworfen werden. Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Sonntag eine Wasserstoffbombe getestet und damit international neue Protest ausgelöst. Das weitgehend isolierte Land treibt die Entwicklung sowohl von Nuklearwaffen als auch von Trägerraketen mit Hochdruck voran.

Einer südkoreanischen Zeitung zufolge verlegt Nordkorea offenbar eine Interkontinentalrakete (ICBM) an seine Westküste. Wie “Asia Business Daily” am Dienstag unter Berufung auf Geheimdienstkreise berichtete, wurde das mutmaßliche Geschoß am Montag in Bewegung gesetzt.