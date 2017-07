Nordkorea: Kim Jong-Un feiert seine Raketentests

Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur berichtete, wurden unter anderem die Lieder „Song of Hwasong Rocket“ (Hwasong-14 ist der Name der zuletzt getesteten Interkontinentalrakete) und „Make Others Envy Us“ („Lass die anderen uns beneiden“) gespielt.

Nicht zu beneiden In Wirklichkeit war die Feier dann aber doch nur Schein als Spaß. Die hunderten Anwesenden waren nämlich lediglich Teil für die große Kim-Show. Frenetischer Jubel wurde nämlich bereits erwartet: Wer nicht klatscht, dem drohen harte Strafen. Waffenarsenal Nach eigenen Angaben verfügt das nordasiatische Land nun über ein vollständiges strategisches Waffenarsenal, darunter auch Wasserstoff- und Atombomben. (Red.)