Nordkorea hielt zum Armee-Jahrestag Artillerie-Übung ab

In einem Kommentar der staatlichen nordkoreanischen Zeitung “Rodong Sinmun” wurde die Schlagkraft der Armee mit ihren “verschiedenen Präzisions- und Miniatur-Kernwaffen” gelobt. Die Armee stehe bereit, “die Geschichte der amerikanischen Ränkespiele und atomaren Erpressung zu Ende zu bringen”.

Es war befürchtet worden, dass Nordkorea einen weiteren Atom- oder Raketentest anlässlich des Jahrestags vornehmen könnte. Derartige Tests finden üblicherweise morgens statt, bis zum Nachmittag gab es aber keine entsprechende Meldung.

Im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm hatten die Spannungen zwischen Nordkorea mit Südkorea und den USA zuletzt zugenommen. US-Präsident Donald Trump warnte wiederholt, notfalls im Alleingang gegen Nordkorea vorzugehen. Als Drohgebärde entsandte er einen US-Flugzeugträgerverband vor die koreanische Halbinsel, der dort nach einem Umweg über Australien bis Ende April eintreffen und an Militärübungen mit Südkorea teilnehmen soll.

Unterdessen legte das US-Atom-U-Boot “USS Michigan” im südkoreanischen Busan an, um den Druck auf das abgeschottete Land weiter zu erhöhen. Nach südkoreanischen Armeeangaben soll das U-Boot aber nicht an Militärübungen beteiligt werden.

Das Einlaufen der “USS Michigan” in einen südkoreanischen Hafen bezeichnete die US-Marine hingegen als routinemäßigen Vorgang. Das mit Tomahawk-Marschflugkörpern ausgerüstete U-Boot habe nicht an den gemeinsamen Seemanövern mit Südkorea am Dienstag vor der West- und Ostküste teilgenommen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul. Beide verbündeten Länder führen regelmäßig Übungen in allen Truppengattungen durch.

Die USA schicken derzeit auch einen Flottenverband um den Flugzeugträger “USS Carl Vinson” in die Nähe der koreanischen Halbinsel, um den Druck auf Pjöngjang zu erhöhen. US-Präsident Donald Trump drohte im Konflikt im Atomstreit mehrfach mit einem Alleingang. Dem TV-Sender Fox hatte er mit Blick auf Nordkorea gesagt: “Wir schicken eine Armada, sehr schlagkräftig.”

Die USA und ihre Verbündeten Japan und Südkorea wollen im Konflikt um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm mehr Druck auf den kommunistischen Staat ausüben. Die Chefunterhändler der drei Länder für die seit 2009 eingefrorenen Mehrparteien-Gespräche mit Nordkorea forderten das Land bei einem Treffen am Dienstag in Tokio auf, sein Atom- und Raketenprogramm aufzugeben. Zudem einigten sie sich nach Angaben der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo darauf, China zu drängen, seinen Einfluss auf Nordkorea zu nutzen.

Nordkorea warnte unterdessen vor schweren Konsequenzen im Fall eines Präventivschlags der USA. In der Parteizeitung “Rodong Sinmun” war von einer “brutalstmöglichen Bestrafung am Himmel, an Land, auf See und Unterwasser ohne Vorwarnung” die Rede.

(APA/ag.)