Nordkorea feuerte erneut Rakete ab

Nordkorea feuerte erneut eine Rakete über Japan hinweg. - © APA/AP

Nordkorea hat am Freitag erneut eine Rakete getestet. Diese war nach Angaben des südkoreanischen Militärs aus Sunan bei der Hauptstadt Pjöngjang in Richtung Osten abgefeuert worden. Die japanische Regierung erklärte, die Rakete sei über Japan geflogen. Die Rakete flog demnach über die Insel Hokkaido und stürzte in den Pazifik.