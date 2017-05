Nordkorea empfängt erstmals UN-Menschenrechtsbeauftragte

Nordkorea hat erstmals eine Menschenrechtsbeauftragte der UNO empfangen. Die UN-Sonderberichterstatterin für Menschen mit Behinderungen, Catalina Devandas-Aguilar, traf am Dienstag in dem abgeschotteten Land ein. Sie wurde am Flughafen von Pjöngjang von nordkoreanischen Vertretern mit Blumen empfangen.

Die UN-Beauftragte bedankte sich mehrfach, dass sie empfangen wurde. “Ich bin sehr froh, hier zu sein”, sagte Devandas-Aguilar. Nach Angaben der UNO erfolgte der Besuch auf Einladung Pjöngjangs. Es handelt sich demnach um den ersten Besuch einer unabhängigen Expertin, die vom UN-Menschenrechtsrat beauftragt ist. Der Menschenrechtsrat wirft Nordkorea Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Das isolierte kommunistische Land hält nach UN-Angaben bis zu 120.000 Menschen in brutalen Haftlagern fest. Im März hatte Nordkorea eine Sitzung des UN-Menschenrechtsrates boykottiert und die Vorwürfe als “politischen Angriff” verurteilt. Im Dezember allerdings hatte Pjöngjang eine internationale Konvention zu den Rechten Behinderter ratifiziert. Devandas-Aguilar hatte vorab erklärt, ihr Besuch in Nordkorea stelle eine wichtige Chance dar, die Lage in dem Land beurteilen zu können. Der Fokus des Besuchs liegt demnach auf Kindern mit Behinderungen. (APA/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken