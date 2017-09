Nordkorea droht mit dem Abschuss von US-Kampfjets

Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho - © APA (AFP)

Nordkorea hat mit dem Abschuss von US-Kampfflugzeugen gedroht. Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho sprach diese Warnung am Montag in New York aus. Die USA bzw. deren Präsident Donald Trump hätten seinem Land den Krieg erklärt, sagte der Minister. “Trump behauptet, dass unsere Führung nicht viel länger existieren wird”, sagte Ri Yong-ho.