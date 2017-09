Nordkorea droht Japan und USA mit Einsatz von Atombombe

Nun auch Japan in den Konflikt zwischen USA und Nordkorea verwickelt - © APA (dpa)

Nordkorea droht nach den jüngsten UNO-Sanktionen Japan mit Vernichtung durch eine Atombombe und den USA mit “Asche und Dunkelheit”. “Mit der Atombombe von Juche sollen die vier Inseln der Inselgruppe in der See versinken”, teilte das nordkoreanische Friedenskomitee für Asien und Pazifik, das für Außenpolitik und Propaganda zuständig ist, am Donnerstag über die amtliche Nachrichtenagentur KCNA mit.