Nordirischer Politiker McGuinness ist schwer krank

Der vor kurzem zurückgetretene nordirische Vize-Regierungschef Martin McGuinness zieht sich wegen einer “sehr schweren Erkrankung” weitgehend aus der Politik zurück. Er stehe bei den Neuwahlen für das Regionalparlament nicht zur Verfügung, sagte der 66-Jährige von der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein am Donnerstag in Belfast. Dazu sei er körperlich nicht in der Lage.