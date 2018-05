Nord- und Südkorea setzen Tischtennis-WM gemeinsam fort

Ein historisches Ereignis hat das sportliche Geschehen bei der Tischtennis-WM im schwedischen Halmstad in den Schatten gestellt. Die Frauen-Teams von Nordkorea und Südkorea haben am Donnerstag mit Unterstützung des Weltverbandes (ITTF) entschieden, nicht im Viertelfinale gegeneinander anzutreten, sondern stattdessen ein gemeinsames Team für das Halbfinale am Freitag zu bilden.

“Das ist eine große historische Entscheidung für unsere beiden Länder”, sagte der Vizepräsident des südkoreanischen Verbandes, Ryu Seung-min. “Das ist ein wichtiges Statement, um den Friedensprozess zwischen unseren beiden Ländern durch den Tischtennis-Sport unterstützen zu können.”

Beide Mannschaften liefen am Donnerstag zunächst zu dem für 10.00 Uhr angesetzten Viertelfinal-Spiel in die Halmstad Arena ein, zeitgleich begannen Österreich und China ihr Viertelfinale. Nach der offiziellen Vorstellung gingen die Spielerinnen jedoch nicht an den Tisch, sondern stellten sich für gemeinsame Fotos zusammen. Der Hallensprecher verkündete dazu die Pläne, für den Rest dieser Mannschafts-WM ein gemeinsames koreanisches Team zu bilden.

Für Österreichs Tischtennis-Damen setzte es im Viertelfinale der Team-WM die befürchtete 0:3-Niederlage gegen Titelverteidiger China. Sofia Polcanova, Amelie Solja und die für Liu Jia eingesprungene Karoline Mischek waren am Donnerstag gegen die Asiatinnen, die mit den Nummern 1, 5 und 10 der Welt angetreten waren, chancenlos. Nach knapp einer Stunde war das Viertelfinale beendet.

Zunächst holte Polcanova gegen die vierfache Weltcupsiegerin und zweifache Vize-Weltmeisterin Liu Shiwen nur acht Punkte (-1,-3,-4). Im Anschluss daran war Solja gegen die Weltranglisten-Erste Chen Meng zwar beim 8:11,8:11,6:11 näher dran, blieb aber ebenso ohne Satzgewinn wie Mischek gegen Wang Manyu (-1,-9,-5).

Die 19-Jährige Mischek kam zu ihrem zweiten Match in Halmstad, weil Liu wegen Müdigkeit auf ihren Einsatz gegen die Titelverteidigerinnen verzichtete. “Nach den vielen Spielen und dem schweren Duell gestern gegen Deutschland habe ich gespürt, dass ich heute nicht hundertprozentig Leistung bringen kann. Da macht ein Antreten gegen China wenig Sinn”, erklärte die gebürtige Chinesin ihr Fehlen.

An Abend (19.00 Uhr) bestritten in der Halmstad Arena Österreichs Herren ihr WM-Achtelfinale gegen Portugal. Im Falle des Weiterkommens gegen die Südeuropäer würden die Österreicher wie ihre Landsfrauen im Viertelfinale auf Serien-Weltmeister China treffen.