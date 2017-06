Nonsens-Olympiade in der MS-Herrenried

Hohenems. Studenten der Pädagogischen Hochschule Feldkirch absolvierten ihr Abschlussmodul im Fach Schulveranstaltungen in der Herrenrieder Mittelschule und zelebrierten mit den begeisterten Schülern die „Nonsens-Olympiade“. Nachdem die Olympioniken gebührend begrüßt waren, startete man in mehreren Gruppen zu den verschiedenen Stationen. Sowohl in der Sporthalle als auch im Schulhof wurden die gestellten Aufgaben mit viel Spaß und olympischem Ehrgeiz in Angriff genommen. Schuldirektor Helmut Ströhle und sein Team hatten für diesen Nachmittag den olympischen Gedanken in ihre Schule getragen.

Esellauf und Bottleflip

Riesen Spaß hatten die Schüler beim Konservendosenlauf, der einiges an Geschick von den sportlichen Kids abverlangte. Ob beim Gewichte heben, dem Tischtennisball-Rennen, dem Glibberwechselwurf oder dem Bottleflip, die Schüler mussten sich mächtig anstrengen, um ihre Gruppe voranzubringen. Stationen wie der Eierschwamm-Lauf, das „Medizinballstoßweitziehen“, das Sackhüpfen oder das Ringzielwerfen verlangten Präzision, Treffsicherheit und Konzentration. 150 sportbegeisterte Kinder tummelten sich unter Anleitung hoch motivierter Studenten auf dem Platz und kämpften um die besten Ränge auf der Siegerliste der Nonsens Olympiade.